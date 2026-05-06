"Vedete com’è strano il basket". Il mantra del mitico Aldo Giordani, con la sua voce misurata, era entrato nel lessico cestistico. Si riferiva ai possibili repentini cambiamenti di scenario nella pallacanestro. Così per Nuovo Basket Altopascio maschile, targato Marex, che, per tutto il campionato, sembrava spacciato o quasi, ultimo in classifica. Grazie anche al format del torneo di Divisione Regionale "2", è arrivata, invece, la concreta possibilità della salvezza. I rosablu hanno, infatti, espugnato Prato 40-46 nella prima partita di play-out e, adesso, magicamente, vincendo in casa domani sera (ore 21) si aggiudicherebbero la serie per 2-0, staccando il diritto a partecipare alla Divisione Regionale "2" anche per la prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR2» maschile: play-out, gara due domani sera ad Altopascio. Ora la Marex "vede» la salvezza

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