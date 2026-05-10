La straordinaria rinascita della cicogna orientale in Giappone | estinta negli anni 70 oggi ce ne sono oltre 550

In Giappione, la popolazione di cicogna orientale, che si era estinta nel paese negli anni Settanta, ha raggiunto oggi oltre 550 esemplari. Dopo averla portata all’estinzione locale, le autorità hanno avviato un progetto di reintroduzione e ripristino ecologico che ha portato a questa significativa ripresa. La specie, che un tempo non si vedeva più nel territorio, ora torna a essere presente in alcune aree del paese.

Dopo averla portata all’estinzione locale negli anni 70, il Giappone è riuscito a salvare la cicogna orientale grazie a un ambizioso progetto di reintroduzione e ripristino ecologico. Oggi il loro numero è salito a oltre 550 individui.🔗 Leggi su Fanpage.it

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