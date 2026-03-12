Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato durante la trasmissione Cbs Golazo, dove ha commentato il rapporto tra il tecnico del Milan e alcuni giocatori. Ha affermato che Allegri predilige allenare atleti con carattere forte e ha osservato come oggi non ci siano molti esempi di giocatori come Seedorf e Cassano. La discussione si è concentrata sul ruolo delle personalità in squadra e sulle preferenze dell’allenatore.

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato a Cbs Golazo, dove ha parlato del futuro del Milan e del tecnico Massimiliano Allegri. Le parole di Ibrahimovic. “ Allegri ha vinto trofei al Milan in passato ed era già bravo quando mi allenava. I giocatori di allora come Seedorf e Cassano erano diversi rispetto a quelli di oggi: magari quelli attuali hanno un po’ meno carattere e a lui piacerebbe averne. Allegri è molto bravo con le relazioni coi giocatori e sta gestendo il gruppo alla perfezione. Oggi sta trasmettendo alla squadra cosa è meglio. È un vincente, capisce cosa vuol dire essere al Milan e deve solo farlo capire ai giocatori “. “ A Modric non bisogna spiegare niente, anche Rabiot secondo me è su un altro livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ibrahimovic: "Ad Allegri piacciono i giocatori con carattere, oggi di Seedorf e Cassano non ce ne sono molti"

