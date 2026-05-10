La Stosa Virtus a Recanati sognando il colpo Totaro | Vogliamo portare a casa partita e serie
La squadra di basket affronta una partita importante in trasferta, con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe significare l’accesso alla serie successiva. L’allenatore ha dichiarato che la squadra vuole portare a casa il risultato e ottenere il passaggio di turno, sottolineando l’importanza di giocare con determinazione e concentrazione. Il match si presenta come una sfida da dentro-fuori, da affrontare con il massimo impegno.
Una partita decisiva, una sfida da dentro-fuori da giocare con tutta la grinta e la voglia di vincere. Con la splendida vittoria ottenuta in Gara 2 mercoledì la Stosa si è guadagnata la bella, l’ultimo atto della serie del primo turno Play-off che decreterà la squadra che andrà ad affrontare Lucca nei quarti di finale. Oggi alle 18 (diretta della partita sulla pagina Facebook e YouTube della Virtus) la Stosa calcherà il parquet del PalaCingolani-Pierini di Recanati per affrontare i locali. Una vittoria significherebbe passaggio del turno per i rossoblù, mentre una sconfitta sancirebbe il termine della stagione. C’è un solo risultato possibile e per raggiungerlo i senesi vorranno certamente ripartire da quanto di buono fatto vedere nell’ultimo quarto di Gara 2 al PalaCorsoni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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