La storica azienda Nesti Conserve, attiva a Cutigliano, è stata acquisita dalla Neri Industria Alimentare, conosciuta anche come Neri Sottoli. La vendita riguarda il marchio Nesti Conserve, che fino a pochi giorni fa operava nel settore alimentare nella provincia di Pistoia. La decisione di cessione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell’operazione.

ABETONE CUTIGLIANO (Pistoia) Il marchio Nesti Conserve, dell’omonima azienda attiva fino a pochi giorni fa a Cutigliano, è stato acquistato da Neri Industria Alimentare, più nota col marchio Neri Sottoli. A confermare l’operazione è Stefano Baronti che, insieme al fratello Alessio, guida il colosso alimentare con sede a Lamporecchio. Nesti Conserve è una storica azienda di Cutigliano, portata avanti per tre generazioni dalla famiglia Nesti. Fondata da Eolo Nesti, l’azienda ha costruito nel tempo la propria identità nel mondo delle conserve alimentari, specie nella nicchia dei funghi porcini. Nelle scorse settimane la Nesti Conserve aveva fatto recapitare ai nove operai e agli addetti all’amministrazione le lettere di licenziamento per cessazione della produzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storica Nesti Conserve è salva. Sarà acquistata dalla Neri sottoli

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