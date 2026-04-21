Nesti Conserve di Cutigliano ha inviato ieri le ultime due lettere di licenziamento ai dipendenti amministrativi, aggiungendosi ai nove licenziamenti comunicati nei giorni scorsi. L’azienda si appresta così a chiudere definitivamente le sue attività. La comunicazione è stata fatta direttamente ai lavoratori coinvolti, senza ulteriori comunicazioni ufficiali fino a questo momento. La situazione si inserisce in un quadro di crisi che ha portato alla cessazione delle operazioni.

Dopo i nove licenziamenti dei giorni scorsi, altre due lettere (le ultime) sono state recapitate nella giornata di ieri ai dipendenti amministrativi della ditta Nesti Conserve di Cutigliano. La proprietà ha infatti deciso di far cessare la produzione e mercoledì scorso aveva annunciato ai nove operai la fine del rapporto di lavoro a decorrere dal 30 aprile. I due amministrativi, invece, resteranno al lavoro fino alla metà di maggio, poi anche per loro scatterà il licenziamento per cessazione dell’attività. Con le ultime due lettere di licenziamento salgono a 11 i dipendenti che rimarranno a breve senza lavoro per lo stop alle attività della Nesti Conserve: tutte persone che vivono in una montagna che, per l’ennesima volta, perde un altro pezzo da novanta del suo tessuto socio-economico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimi due licenziamenti alla Nesti Conserve: l’azienda sta per chiudere

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