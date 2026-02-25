Le ruspe hanno iniziato a demolire gli edifici dell’ex Galbani, un’operazione causata dalla volontà di liberare l’area per nuovi progetti. Le macchine abbatteranno strutture che rappresentano un pezzo importante della memoria locale, come testimonia la presenza di vecchi capannoni industriali. Le demolizioni proseguiranno per settimane, coinvolgendo diverse parti del secondo lotto centrale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi desidera preservare il passato e chi punta al futuro.

Giù il passato, avanti il futuro. Sono iniziate e proseguiranno per diverse settimane le demolizioni sul secondo lotto "centrale" delle aree ex Galbani, teatro del maxi piano di intervento che ha come alfiere officine Mak. Ruspe delle imprese al lavoro, sono già stati demoliti alcuni degli edifici storici degradati e fatiscenti sull’area a ridosso stazione, e tocca in queste ore all’alto edificio, con particolare forma "a cuspide", che ospitò gli uffici dello stabilimento che ha fatto la storia della città. In un primo tempo ne era stata prescritta la conservazione. Ma l’elevato rischio crolli, la complessità e, presumibilmente, i costi elevati di un intervento conservativo hanno indotto a un cambio di rotta concordato fra tutti i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arrivano le ruspe: giù la vecchia scuolaLe ruspe sono giunte per la demolizione della vecchia scuola Bellani di via Foscolo.

Ruspe alla Tosa, demoliti i vecchi edifici: ecco il progetto da due milioniA Imola, è iniziata la demolizione dei vecchi edifici alla Tosa, segnando un importante passo nel progetto da due milioni di euro per la realizzazione della nuova Casa degli eventi.

Temi più discussi: Le ruspe nell’ex Galbani. Edifici giù come birilli: Salva la memoria storica; Disagi agli scolari per la polvere, sospesi i lavori di demolizione dell'ex Provolo; Area ex Forlani: le ruspe si preparano a demolire gli immobili, poi si sposteranno gli uffici (e i dipendenti) del Comune secondo un piano che ha fatto e farà discutere, soprattutto per i parcheggi; Ruspe in viale IV Novembre: iniziata la demolizione dell’ex Enocianina Fornaciari. VIDEO.

Le ruspe nell’ex Galbani. Edifici giù come birilli: Salva la memoria storicaMelzo, demolizioni al via per fare spazio al secondo lotto del maxi-piano. La struttura a cuspide sarà ricostruita, doveroso mantenere un pezzo di passato. ilgiorno.it

Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoroE’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. Le ruspe stanno rimuovendo la montagna di rifiuti lasciata... E’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex ... lanazione.it