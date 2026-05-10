La Statale 439 non è a norma

Nove mesi dopo un incidente che ha coinvolto un giovane, la madre di una vittima ha presentato una segnalazione ufficiale riguardo allo stato di degrado della strada statale 439 Sarzanese-Valdera. La denuncia evidenzia come il tratto interessato sia ancora in condizioni di pericolo, nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’accaduto. La comunicazione è stata inviata alle autorità competenti per richiedere interventi e verifiche sulla sicurezza della strada.

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A nove mesi dalla tragedia, la madre di Jeremy Holsinger ha presentato una formale segnalazione per denunciare lo stato di pericoloso abbandono in cui versa ancora il tratto della strada statale 439 Sarzanese-Valdera. Il 19 luglio 2025, proprio in quel punto, al chilometro VI 121, Jeremy perse la vita a seguito dell’impatto contro una barriera di sicurezza. Oggi, attraverso le parole e la documentazione raccolta dalla madre, emerge una realtà sconcertante: l’infrastruttura non è mai stata riparata. Senza entrare nel merito delle indagini che hanno seguito il sinistro, la donna pone l’accento su un dato oggettivo e visibile a chiunque: la barriera presente nel punto dell’impatto si trova nelle medesime condizioni di nove mesi fa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Statale 439 non è a norma" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modulo alle Canarie: perché molti italiani NON possono usarlo (rischio ispezioni 2026) Notizie correlate Geraci (Lega): "Si applichi la norma statale sulle stabilizzazioni per il personale dei servizi ausiliari della sanità regionale"“Il sistema sanitario regionale va rafforzato attraverso la piena applicazione della norma contenuta nell’ultima legge di bilancio dello Stato che... Leggi anche: Roma: 96.439 imprese femminili guidano l’economia