Un politico della Lega ha chiesto che venga applicata la norma prevista dall’ultima legge di bilancio dello Stato riguardante la stabilizzazione del personale impiegato nei servizi ausiliari della sanità regionale. La richiesta riguarda in particolare il personale che ha lavorato durante l’emergenza e che si occupa di servizi ausiliari nelle Aziende Sanitarie Provinciali. La proposta mira a rafforzare il sistema sanitario regionale.

“Il sistema sanitario regionale va rafforzato attraverso la piena applicazione della norma contenuta nell’ultima legge di bilancio dello Stato che prevede la stabilizzazione del personale utilizzato per i servizi ausiliari delle Asp e per i soggetti che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid. Ho formalmente richiesto la convocazione della V Commissione dell’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione di un atto di indirizzo che stimoli le aziende sanitarie provinciali ad avviare una ricognizione del personale impiegato nei servizi esternalizzati, per elaborare un percorso di stabilizzazione degli ausiliari sanitari e procedere verso l’internalizzazione dei servizi nelle Asp. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Geraci (Lega): "Si applichi la norma statale sulle stabilizzazioni per il personale dei servizi ausiliari della sanità regionale"

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