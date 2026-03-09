Roma | 96.439 imprese femminili guidano l’economia
A Roma, al 31 dicembre 2025, sono state registrate 96.439 imprese gestite da donne. La capitale si conferma come centro nevralgico dell’imprenditoria femminile nel paese, con una presenza significativa di imprese guidate da donne che contribuiscono all’economia locale. Questi dati evidenziano l’importanza delle figure femminili nel tessuto imprenditoriale della città.
Roma si conferma motore trainante dell’imprenditoria femminile italiana, con 96.439 imprese gestite da donne registrate al 31 dicembre 2025. L’area metropolitana della Capitale supera ogni altra provincia del paese, rappresentando il 22,1% del totale delle attività economiche locali. La crescita è guidata dal settore terziario e da un forte afflusso di imprenditrici nate all’estero, ora oltre 15.225 unità. Nove realtà innovative ricevono oggi il riconoscimento ufficiale per progetti che spaziano dall’economia circolare alla tecnologia digitale. Il dominio della Capitale sui dati territoriali. I numeri parlano chiaro: la regione Lazio conta 137. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Boom di imprese femminili: oltre 37mila imprenditrici guidano il cambiamento dell'economia
Leggi anche: Imprese femminili: motore in crescita per l’economia bergamasca