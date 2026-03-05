L’Ucraina invierà armi nel Golfo? Le pressioni Usa e la svolta dopo 4 anni di guerra | Droni iraniani sappiamo come fare

L’Ucraina ha annunciato l’intenzione di inviare armi nel Golfo, dopo aver ricevuto negli ultimi quattro anni supporto militare e finanziario dai Paesi occidentali. Questa decisione arriva in un momento di tensione crescente e si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle politiche di difesa del paese. Le autorità ucraine hanno inoltre dichiarato di sapere come gestire i droni iraniani utilizzati in conflitto.

Per quattro anni l’Ucraina ha ricevuto dai Paesi occidentali armi, altri equipaggiamenti militari e miliardi di dollari per rafforzare la propria industria della difesa. Ora potrebbe essere proprio Kiev a mettere il suo know-how – e forse persino sistemi d’arma – a disposizione di chi ora ha urgente bisogno di aiuto: i Paesi del Golfo sotto tiro di droni e missili iraniani. «Noi abbiamo carenza di qualcosa che i nostri partner hanno, per esempio i missili Patriot. Ma i missili Patriot non possono abbattere i droni iraniani, e noi possediamo i droni intercettori. Quindi potremmo valutare questo scambio su tecnologie e armi», ha detto esplicitamente Volodymyr Zelensky in un’intervista a Rai News 24. 🔗 Leggi su Open.online

