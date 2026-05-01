La recente telefonata tra il presidente e l'ex presidente non ha portato a un cambiamento significativo nelle tensioni in corso. La tregua annunciata dal leader di uno dei paesi coinvolti si è rivelata essere più una mossa di facciata che una reale intenzione di risoluzione. Per ora, le notizie confermano che le due parti non hanno raggiunto un accordo concreto, lasciando la situazione ancora in stallo.

La conversazione telefonica tra Putin e Trump non ha segnato la svolta che molti osservatori avevano pronosticato. Ha invece contribuito a chiarire, con una nettezza quasi brutale, la posta in gioco: una possibile tregua di brevissimo respiro, sospesa tra esigenze di propaganda, calcoli operativi e una diffidenza reciproca ormai strutturale. In questo quadro, il 9 maggio, data fondativa della memoria storica russa legata alla vittoria nella Seconda guerra mondiale, potrebbe trasformarsi in un perimetro temporale per un cessate il fuoco limitato. Una prospettiva che, tuttavia, da Kiev viene letta all'opposto rispetto alla narrazione del Cremlino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La tregua dello Zar è solo l'ultimo bluff per salvare la parata

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Trump e Putin, 90 minuti al telefono Il tycoon: lo zar offre aiuto sull’Iran La risposta del presidente degli Stati Uniti: “prima ferma la tua guerra” L’ipotesi di una tregua con l’Ucraina @viviana_mazza, @Corriere x.com