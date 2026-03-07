Capitale del mare Legacoop | Riconoscimento per l' importanza di tutta la Blueconomy
Legacoop ha sottolineato l’importanza della Blueconomy per Ravenna, capitale del mare, evidenziando come l’economia marittima rappresenti circa un miliardo di euro nel territorio e coinvolga 15.000 addetti. La città ha un ruolo chiave nel settore, che spesso viene sottovalutato, ma che contribuisce in modo significativo allo sviluppo locale.
“La designazione di Ravenna è una grande opportunità per creare una rete tra tutti i soggetti che fanno parte della filiera" Il peso dell’economia del mare nel territorio è spesso sottovalutato, ma per Ravenna è fondamentale: vale circa un miliardo di euro, conta 15.944 occupati e 2.549 imprese. È la cosiddetta “economia blu”, una definizione molto vasta che include filiera ittica, alloggio e ristorazione, ricerca e tutela ambientale, sport e intrattenimento, filiera della cantieristica, movimentazione merci e passeggeri via mare, estrazioni marine. La “Blue Economy” del territorio provinciale di Ravenna si posiziona al ventunesimo posto per valore aggiunto e al quindicesimo posto per l’occupazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna capitale del mare 2026, de Pascale: “Riconoscimento importante per la nostra storia e la nostra vocazione”Ravenna, 4 marzo 2026 - "Grande soddisfazione per la proclamazione di Ravenna Capitale italiana del mare 2026.
Leggi anche: L'associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare
Contenuti utili per approfondire Capitale del mare Legacoop....
Temi più discussi: Ravenna Capitale italiana del mare 2026, niente da fare per le città siciliane in gara; Ravenna capitale del mare, Riccione rilancia; Parità di genere, Legacoop: La certificazione un obiettivo per 7 cooperative su 10; Ravenna è stata nominata capitale italiana del mare.
Ravenna Capitale italiana del Mare: un miliardo di euro e 16mila occupati dietro il titoloUn miliardo di euro di valore aggiunto, quasi 16mila occupati e 2.549 imprese. Sono i numeri che stanno dietro alla designazione di Ravenna come ... corriereromagna.it
Ravenna è la prima Capitale Italiana del Mare 2026: il 20 marzo si parte con l’inaugurazione della statua del Marinaio a Porto CorsiniIl governo non è un bancomat. Sono parole del ministro Nello Musumeci, ascoltate da tutti e indimenticabili, pronunciate nel 2023 in relazione ... ravennanotizie.it
Nairobi sott'acqua: piogge torrenziali paralizzano la capitale del Kenya | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook
'Torino capitale del nazismo', le carte dell'inchiesta Ros per apologia. Sugli attivisti di 'La Barriera-Avanguardia'. Udienza l'11 marzo #ANSA x.com