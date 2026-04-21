Perché il Montenegro è la meta ideale per l'estate 2026 | una settimana a fine luglio costa 550 euro in due

Per l’estate 2026, il Montenegro si presenta come una meta interessante, offrendo paesaggi naturali che spaziano tra fiordi, coste e montagne. Una settimana di soggiorno a fine luglio per due persone costa circa 550 euro. Il paese è meno frequentato rispetto ad altre destinazioni, ma presenta un patrimonio naturale vario e suggestivo. La sua posizione permette di visitare diversi ambienti naturali in breve tempo.

Il Montenegro, spesso sottovalutato, è in realtà un luogo che unisce panorami naturali unici, come fiordi, coste e montagne. È una meta sempre più apprezzata dagli italiani grazie alla sua vicinanza e soprattutto ai prezzi decisamente più economici rispetto alla Croazia: non sorprende, quindi, che per molti sia la meta estate 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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