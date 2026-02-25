Epatite C dopo trasfusione chiede 260mila euro | 13 anni di battaglia legale ma niente risarcimento

Un paziente chiede 260 mila euro dopo aver contratto l’epatite C a causa di una trasfusione avvenuta nel 1988 all’ospedale Umberto I di Ancona. La richiesta arriva dopo tredici anni di battaglie legali, senza che siano stati riconosciuti risarcimenti. L’uomo sostiene che la trasfusione, eseguita in quegli anni, abbia portato a gravi conseguenze sulla sua salute. La vicenda si concentra ora sui dettagli della causa e sulla responsabilità dell’ospedale.

© Ilrestodelcarlino.it - Epatite C dopo trasfusione, chiede 260mila euro: 13 anni di battaglia legale, ma niente risarcimento

Ancona, 25 febbraio 2026 – Dice di aver contratto l’epatite C dopo una trasfusione fatta nel 1988 all’ ospedale Umberto I di Ancona. Per questo chiede allo Stato 260mila euro di risarcimento. Ma il tribunale non entra nemmeno nel merito. Niente perizie, niente discussione sul sangue infetto. La causa si chiude prima. E dopo tredici anni di battaglie resta solo una sentenza che dice: domanda inammissibile. È quanto stabilito dal Tribunale di Ancona con la sentenza depositata venerdì scorso. La tesi della donna. La protagonista è una donna residente a Camerano, all’epoca 39enne che sostiene di aver contratto il virus Hcv durante un ricovero del 1988 all’ospedale Umberto I, a seguito di emotrasfusioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvariDopo mezzo secolo, un uomo riceve quasi 1,2 milioni di euro di risarcimento. Donna morta di epatite C, dopo il calvario (durato 50 anni) maxi risarcimento alla famiglia: oltre 1,2 milioni di euroPietrasanta, Lucca, 13 febbraio 2026 – La famiglia di Maria Rossi, donna di 68 anni morta di epatite C dopo un calvario che è durato quasi 50 anni, riceve un maxi risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro. Temi più discussi: Epatite C da trasfusione, ottiene 100 mila euro di risarcimento dopo undici anni di battaglie: era stato infettato da bambino; Epatite C dopo trasfusione, chiede 260mila euro: 13 anni di battaglia legale, ma niente risarcimento; Sangue infetto ed epatite, il Tar condanna il Ministero a risarcire una donna salernitana; Sangue infetto ed epatite, il Tar condanna il Ministero a risarcire una donna salernitana. Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvariTREVISO - Un risarcimento da quasi un milione 200mila euro dopo 50 anni da quelle trasfusioni di sangue infetto che gli hanno rovinato la vita, portandolo alla ... ilgazzettino.it Epatite C da trasfusione, ottiene 100 mila euro di risarcimento dopo undici anni di battaglie: era stato infettato da bambinoIl contagio nel 1976: l'uomo ha scoperto la malattia nel 2008 con alcuni esami di routine, poi i problemi di salute. Il Tar: vitalizio ... corrieredelveneto.corriere.it Maggiori controlli sull’intera filiera di cozze, vongole e ostriche: l’intervento della Regione Campania dopo i casi di epatite A registrati nelle ultime settimane. La Regione Campania ha disposto un rafforzamento dei controlli sull’intera filiera dei molluschi biva facebook Aveva contratto la malattia nel 1976 dopo una trasfusione. Il decesso nel 2016. La Corte d’appello ribalta la sentenza di primo grado e dà ragione ai parenti x.com