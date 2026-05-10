La solidarietà ad Amop di Angelo del Guadà nel ricordo di Danilo Delfitto

Oltre 70 persone si sono radunate questa settimana in un locale fornito dal comitato organizzativo feste di Sala Mandelli per onorare la memoria di Danilo Delfitto, figura centrale nella comunità dell’Alta Val Tidone, scomparso alcuni anni fa. L’incontro conviviale ha visto la partecipazione di molti amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo attraverso un momento di condivisione.

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