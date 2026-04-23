Transizione energetica taglio del nastro ufficiale sul porto canale | nuova sede nel ricordo di Angelo Spanò

Ieri pomeriggio è stata inaugurata la nuova sede di Innova Gruppo - Energia Ambiente nel porto canale di Cesenatico, in via Giordano Bruno 1. L'apertura si inserisce nel quadro della transizione energetica e porta un edificio dedicato a questa realtà nel cuore della città. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e degli enti locali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

E' stata inaugurata ufficialmente ieri pomeriggio la nuova sede di Innova Gruppo - Energia Ambiente, sul canale di Cesenatico, in via Giordano Bruno 1. Il Gruppo operativo da 27 anni in tutta la Romagna, si occupa di energia, ambiente, certificazioni ed efficientamento per imprese e privati. Da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Taglio del nastro per la nuova sede Auser di Maranello Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12.