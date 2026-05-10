Un’ex olimpionica, ormai sindaca, sta aumentando rapidamente il numero di follower su Instagram. La sua presenza sui social ha attirato l’attenzione, mentre lei esprime l’intenzione di candidarsi alla guida del centrosinistra. La sua figura suscita discussioni sulla sua natura politica, con alcuni che la definiscono “predestinata” e altri “miracolata”. La sua popolarità digitale cresce di giorno in giorno.

Cognome e nome: Salis Silvia. Dal 29 maggio 2025 sindaca di Genova, città dove è nata il 17 settembre 1985. Segno zodiacale della Vergine, per cui il 2026 «è un anno di rinascita e profonde trasformazioni, caratterizzato da un forte potenziale nel lavoro e nel business». Così Branko, che per il settimanale Chi a dicembre aveva profetizzato: «Amici della Vergine, aprile è il mese della svolta! Giovedì 9 Marte non è più nemico, il 15 si sposta Mercurio: ora che non avete più il peso dei pianeti in Pesci, tutto diventa più leggero». Mica tanto: il 9 aprile - puntuale all’appuntamento con la stelle e con la Storia - ecco l’intervista di Salis a Bloomberg News, che proietta l’immagine della sindachessa in tutto il globo terracqueo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sindaca influencer politicamente scontata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giovanna Botteri: “Abbiamo dato la pace per scontata”Quando si parla di giornalismo internazionale in Italia, il nome di Giovanna Botteri è uno di quelli che non hanno bisogno di presentazioni.

Leggi anche: Il politicamente corretto contagia anche la "rive gauche" francese