Giovanna Botteri | Abbiamo dato la pace per scontata

Giovanna Botteri è una giornalista italiana nota per il suo lavoro nel giornalismo internazionale. Recentemente ha commentato come in Italia si dia per scontata la pace, sottolineando il valore di questa condizione. La sua carriera è caratterizzata da numerosi servizi e reportage dall’estero, che le hanno conferito una posizione di rilievo nel settore. La sua presenza nel mondo dell’informazione è riconosciuta e apprezzata.

Quando si parla di giornalismo internazionale in Italia, il nome di Giovanna Botteri è uno di quelli che non hanno bisogno di presentazioni. Inviata di guerra, corrispondente da New York e da Pechino, cronista delle grandi crisi geopolitiche degli ultimi decenni, Giovanna Botteri ha raccontato il mondo mentre il mondo cambiava. Lo ha fatto nei luoghi dove la storia accade davvero: tra le macerie delle guerre balcaniche, durante l'assedio di Sarajevo, nei palazzi della politica americana e, più recentemente, nella Cina attraversata dalla pandemia. È una giornalista che ha visto tutto: rivoluzioni, crisi economiche, conflitti, trasformazioni globali.