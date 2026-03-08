I milioni del boss i misteriosi roghi di plastica e l' allarme denunce negli ospedali | la settimana di Dossier

Nella settimana di Dossier si sono susseguite notizie su milioni di euro illegali gestiti da un boss noto per la sua capacità di muoversi tra affari e ambienti criminali. Sono stati segnalati anche alcuni incendi di plastica di origine ancora da chiarire e un aumento delle denunce negli ospedali legate a problemi di salute riconducibili a queste situazioni. La figura di Giancarlo Buggea torna al centro dell’attenzione come rappresentante di un mondo complesso e insidioso.

Per anni Giancarlo Buggea è stato il volto dell'imprenditoria mafiosa, capace di muoversi tra affari e clan con la disinvoltura di chi conosce bene entrambi i mondi. "Cinquemila euro al mese te li tieni per te e il resto lo conservi", gli diceva la sua compagna di allora. Il "resto" di cui parlava l'avvocata Angela Porcello ammontava a milioni di euro guadagnati con investimenti nell'agricoltura con (pare) estorsioni nelle sensalie. Adesso il tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione - lo sottopone a 4 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, riconoscendone la pericolosità sociale ma respingendo la richiesta di confisca dei beni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it