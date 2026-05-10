La senatrice Raffaella Paita incontra Faenza Pop | focus su parità di genere e giovani
Sabato 9 maggio alle 18, nella sala delle associazioni di Faenza, si è tenuto un incontro con la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, promosso dal movimento “Faenza Pop”. La discussione si è concentrata sulla parità di genere e sul coinvolgimento dei giovani, affrontando vari aspetti legati a questi temi. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, interessati a approfondire questioni sociali di attualità.
Presso la sala delle associazioni, a Faenza, ha avuto luogo alle 18 di sabato 9 maggio l’incontro con Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, sul tema “Parità di genere a tutto tondo - un evento dedicato ad esplorare il tema della parità di genere in tutte le sue sfaccettature: non come limite.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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