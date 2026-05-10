"Papà mi ha detto che bisognerebbe proprio disegnare una sedia speciale per i familiari che assistono i degenti di questo reparto". È iniziato tutto da un pensiero indirizzato ai compagni di classe di Marta Roncoroni, il giorno del suo 15esimo compleanno, mentre lei era ricoverata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Gerardo per un aneurisma cerebrale dovuto al tumore maligno che se l’è portata via. È stata presentata ieri all’Arengario, in occasione della Giornata dell’Arte, ’ LaSciura ’, la poltrona pensata per accogliere genitori e familiari che restano per ore accanto ai pazienti del San Gerardo. Il progetto è promosso dall’Associazione Marta Roncoroni ETS, fondata dai genitori di Marta, Sara Tassetto e Giovanni Roncoroni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sedia di Marta all’Arengario: "Lei è ancora con noi"

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