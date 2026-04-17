In un nuovo intervento pubblico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure parole all’Italia, affermando che il paese non è stato presente per gli Stati Uniti in passato e che, di conseguenza, non ci saranno in futuro. Durante il discorso, ha fatto riferimento a Sigonella, una base militare europea di importanza strategica. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni e commenti tra gli osservatori internazionali.

“L’Italia non c’è stata per noi, noi non lo saremo per lei”. Nuovo giorno, nuovo attacco di Donald Trump all’Italia. In un post su Truth social, il presidente americano è tornato a criticare l’operato dell’Italia da quando si è intensificata la guerra in Medio Oriente. E perché non ci siano dubbi sui motivi per cui accusa il nostro Paese, Trump ha allegato un articolo dei giorni scorsi del The Guardian che riportava la notizia del no dell’Italia all’uso delle basi di Sigonella per gli aerei americani impegnati nella guerra in Iran. Il giorno prima (il secondo di fila), Donald Trump aveva attaccato di nuovo Giorgia Meloni. “È stata negativa “, il nuovo affondo, sempre legato alla posizione italiana sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca ancora: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per lei”. E poi cita Sigonella

L'été démesuré de Maria Carolina et sa famille : Entre jets luxueux et fêtes somptueuses

Notizie correlate

Leggi anche: Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei». E cita la base di Sigonella

Trump attacca ancora: "L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro". E sulla tregua: "Speriamo che Hezbollah si comporti bene"Il presidente Usa ha annunciato che il suo Paese e l'Iran sono "molto vicini" a un accordo e che Teheran è disposta "a liberarsi del proprio uranio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Trump attacca ancora l’Italia: Non c’è stata per noi, non ci saremo per lei; Trump attacca ancora Meloni: Non c’è più lo stesso rapporto; Trump attacca ancora Meloni: 'Con chi nega l'aiuto non più lo stesso rapporto'; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto.

Trump attacca ancora: L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro. E sulla tregua tra Israele e Libano: Speriamo che Hezbollah si comporti beneIl presidente Usa ha annunciato che il suo Paese e l'Iran sono molto vicini a un accordo e che Teheran è disposta a liberarsi del proprio uranio arricchito. Oggi primo giorno di cessate il fuoco t ... ilgiornale.it

Trump attacca ancora l’Italia: «Non c’è stata per noi, non ci saremo per lei»Nuovo attacco di Donald Trump all’Italia. In un post sul social Truth , il presidente americano ha scritto: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non ... ilsole24ore.com

Trump attacca ancora Meloni: “Non c’è più lo stesso rapporto” x.com