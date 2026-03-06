Varenna restaura la facciata della chiesa di Santa Marta Sostieni con noi l' intervento

Il Comune di Varenna, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e la Pro loco stanno collaborando per restaurare la facciata della chiesa di Santa Marta, un edificio barocco risalente al 1604 e consacrato nel 1635. L’intervento mira a recuperare la bellezza storica dell’edificio situato nel centro storico del paese. È stato avviato un progetto di sostegno pubblico e privato per finanziare i lavori di restauro.

Il progetto è già finanziato per 40 mila euro, ma chi vuole può contribuire con una donazione per materiali ancora più pregiati. Come partecipare Il progetto è già finanziato per 40.000 euro (20.000 dal Comune e 20.000 dalla Fondazione Comunitaria), ma chi lo desidera può contribuire con una donazione per permettere l’utilizzo di materiali ancora più pregiati: pietre di qualità superiore per la facciata e gronde e canali in rame. Sono previsti anche benefici fiscali: le donazioni sono detraibili dall’Irpef (30% dell’importo, fino a 30.000 euro) o deducibili dal reddito complessivo (10%). Per la ricevuta fiscale occorre inviare copia del bonifico a segreteria@fondazionelecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il concerto "Morricone santo" nella chiesa di Santa MartaConcerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non solo da Milano alla Valtellina prima, durante e dopo i...

Si getta nel vuoto sopra la ferrovia a Varenna: elisoccorso da Como e maxi intervento dei soccorsiIntervento complesso e delicato nella mattinata di giovedì 5 febbraio nella zona di confine tra Varenna e Perledo, dove un uomo di 37 anni residente...

Una selezione di notizie su Santa Marta.

Varenna restaura la facciata della chiesa di Santa Marta. Sostieni con noi l'interventoIl progetto è già finanziato per 40 mila euro, ma chi vuole può contribuire con una donazione per materiali ancora più pregiati. Come partecipare ... leccotoday.it

Restauro conservativo per la facciata di Santa Marta siglata l’intesa tra Comune, Provincia e ParrocchiaAl via il progetto di restauro conservativo della facciata della secentesca Chiesa di Santa Marta, simbolo del centro storico ... resegoneonline.it