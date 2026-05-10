In Italia, molte donne affrontano difficoltà nel conciliare la scelta di diventare madri con le condizioni lavorative e sociali attuali. Il mercato del lavoro rimane poco stabile per le donne, con tassi di occupazione più bassi rispetto agli uomini e frequenti contratti precari. Il sistema di welfare, invece, offre poche tutele e servizi insufficienti per supportare le famiglie e le madri, mentre le reti di sostegno sociale sono ancora poco sviluppate.

Se la precarietà diventa condizione esistenziale, il desiderio si strozza. Essere madri, oggi, non riguarda solo il volere. Ma il potere. La maternità, nella progettualità individuale, annega nelle mancanze collettive. Nel 2025 in Italia sono nati circa 355mila bambini, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa (Istat). Ma il punto non è solo demografico. È lo scarto tra desiderio e possibilità. Come emerge dal Rapporto Coop 2025, avere un figlio è un progetto minoritario: solo il 12% dei 18-44enni pensa di averne uno entro un anno e il 59% non è interessato. Più che un rifiuto ideologico, una rinuncia adattiva.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La scelta di essere madri, tra volontà e possibilità

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betrayed by her fiance and sister at once! little did they know the top heir was seeking her.

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