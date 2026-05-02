Calciomercato Roma il futuro di Dybala tra volontà e strategia | la scelta è chiara E Gasperini…

Nel calciomercato della Roma, si parla del futuro di Dybala e delle trattative in corso. La società sta negoziando il rinnovo contrattuale, con l’obiettivo di mantenere il giocatore e consolidare il suo ruolo nel team. La volontà di Dybala di continuare è accompagnata dalla proposta di una riduzione dell’ingaggio. Nel frattempo, le strategie di mercato della Roma si concentrano su altri obiettivi ancora da definire.

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