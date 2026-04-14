Le polizie locali hanno stipulato un accordo, ma la firma dei sindaci di Misinto e Lazzate non è ancora arrivata, causando un ritardo nel contributo regionale. La mancanza di un’intesa formale ha portato a una polemica riguardo ai fondi promessi dalla regione. La situazione ha creato tensioni tra le forze di polizia e le amministrazioni comunali coinvolte.

Polizie locali unite, ma senza il contributo regionale per un ritardo della firma dei sindaci di Misinto e Lazzate. Questa è l’accusa lanciata dal gruppo d’opposizione Insieme per Misinto, che ha diffuso una nota in cui contesta il ritardo con cui i sindaci di Misinto e Lazzate hanno firmato la convenzione per la gestione associata di polizia locale. "Il risultato è sotto gli occhi di tutti: esclusione dal cofinanziamento di 50.000 euro", scrivono dall’opposizione. La convenzione per unire il servizio di polizia locale tra Lazzate e Misinto è stata approvata a febbraio. Ma secondo i consiglieri di minoranza misintesi, il mancato finanziamento regionale sono "soldi andati in fumo per un errore evitabile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto tra polizie locali, ma scoppia la polemica sui fondi regionali

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