Asse del Sempione più sicuro con l’accordo tra le Polizie locali di 15 Comuni

Un accordo tra le polizie locali di quindici comuni ha portato a un incremento dei controlli lungo l’asse del Sempione, con particolare attenzione agli orari serali e notturni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e garantire un presidio più costante nelle aree interessate. Le autorità coinvolte hanno pianificato pattugliamenti più intensi per tutto il mese, con l’intento di prevenire situazioni di rischio e assicurare un maggiore senso di sicurezza ai cittadini.

Legnano (Milano), 4 maggio 2026 – Maggiori controlli di polizia locale negli orari serali e notturni lungo l'Asse della Statale 33 del Sempione per prevenire gli incidenti stradali ma anche contrastare i comportamenti scorretti legati alla movida, lo spaccio di stupefacenti e gli episodi di microcriminalità. Sono gli obiettivi della convenzione promossa da Regione Lombardia tra le polizie locali in 15 Comuni dell'Asse del Sempione rinnovata oggi grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa. Regione Lombardia ha confermato il proprio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asse del Sempione più sicuro con l’accordo tra le Polizie locali di 15 Comuni Notizie correlate Terra dei Fuochi, vertice a Villaricca con il prefetto Di Bari: “Due milioni di euro per rafforzare le polizie locali”Un punto operativo sulla lotta ai roghi e agli sversamenti illegali nella Terra dei Fuochi. Patto tra polizie locali, ma scoppia la polemica sui fondi regionaliPolizie locali unite, ma senza il contributo regionale per un ritardo della firma dei sindaci di Misinto e Lazzate. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Milano, Stelle al Merito del Lavoro anche da Cuggiono, Rho e Nerviano; Le destinazioni più lontane che i milanesi vorrebbero raggiungere con la metropolitana. 'Asse del Nord' Lombardia-Veneto per rafforzare i propri sistemi economici(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Lombardia e Veneto hanno stretto oggi a Desenzano del Garda (Brescia) un patto per rafforzare i rispettivi sistemi economico-produttivi e consolidare il ruolo del Nord come ... notizie.tiscali.it