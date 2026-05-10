Durante le pause tra le manche di “La Ruota della Fortuna”, si sono susseguite discussioni tra i concorrenti e momenti di confronto con il pubblico. La trasmissione, infatti, non si limita alle risposte e alle spinte sulla ruota, ma lascia spazio anche a piccoli retroscena e aneddoti. Tra i vari partecipanti, una concorrente ha mostrato sorpresa nel sentire alcune novità riguardanti la conduttrice, che sono state oggetto di conversazione tra il pubblico presente in studio.

Tra una manche e l’altra, tra l’acquisto di una vocale e il ritmo serrato del gioco, La Ruota della Fortuna continua a ritagliarsi uno spazio anche per i ricordi televisivi. Merito soprattutto di Gerry Scotti, volto storico del piccolo schermo, capace di intrecciare intrattenimento e memoria con naturalezza. Questa volta il conduttore ha sorpreso il pubblico in studio e la co-conduttrice Samira Lui con un aneddoto legato al passato. Zio Gerry ha infatti rievocato una delle sue numerose collaborazioni con Michelle Hunziker, con la quale ha condiviso nel tempo tante produzioni. Un racconto che si inserisce nella lunga carriera del presentatore: oltre quarant’anni di televisione attraversati tra quiz, varietà e programmi di prima serata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il retroscena su Michelle Hunziker sorprende Samira

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