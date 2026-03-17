Nella puntata del 17 marzo de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha commentato con parole dirette la possibile reazione di Samira Lui alla vittoria, affermando che probabilmente piangerà. Durante la trasmissione, si è assistito a un momento in cui il conduttore ha rivolto alcune battute alla concorrente, la quale ha ottenuto una vincita considerevole. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio e degli spettatori da casa.

Nella puntata del 17 marzo de La Ruota della Fortuna va in scena l’ennesimo scambio di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui. L’intesa fra il conduttore e la showgirl è senza ombra di dubbio uno dei punti forti del programma, fra botta e risposta divertenti, piccoli segreti e risate. Un legame cresciuto insieme alla trasmissione, testimoniato spesso da entrambi, con attestati di stima e affetto reciproco. La Ruota della Fortuna, Gerry ironizza su Samira. Il campione Daniele è strepitoso. Come sempre Gerry Scotti e Samira Lui sanno come rendere scoppiettante la puntata de La Ruota della Fortuna. La complicità fra i due non manca e la discesa della showgirl dalla scalinata della trasmissione è sempre un momento molto divertente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Di sicuro piangerà!”. E la vincita è maxi

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