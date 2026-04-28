La Ruota della Fortuna Gerry Scotti tra Michelle Hunziker e Samira Lui | Sono un uomo fortunato

Durante una puntata di un quiz televisivo, il conduttore ha affermato di sentirsi un uomo fortunato. La trasmissione ha visto la partecipazione di due donne come conduttrici, una delle quali è nota per il suo carattere vivace. La presenza di entrambe ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con interesse lo svolgimento delle puntate. Il conduttore ha commentato il suo stato d’animo in modo diretto e spontaneo.

Beat o tra le donne, è proprio il caso di dirlo. E che donne, ci sentiamo di aggiungere: a La Ruota della Fortuna è arrivata eccezionalmente la vulcanica Michelle Hunziker che, insieme a Samira Lui, forma una formidabile coppia di conduttrici. Da una parte il passato e, dall’altra, il presente e il futuro di Gerry Scotti, che con la Hunziker ha condiviso tantissimi anni di televisione e progetti. Un momento frizzante di questa puntata del game show, nel quale a dominare è stata ancora una volta la campionessa Abigail. Michelle Hunziker e Samira Lui insieme per Gerry Scotti. A metà di una puntata de La Ruota della Fortuna piuttosto sofferta per gli sfidanti Lorenzo e Francesco, in cui a tenere banco è stata la campionessa Abigail, ecco una sorpresa per il pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tra Michelle Hunziker e Samira Lui: “Sono un uomo fortunato” La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa Notizie correlate La Ruota della Fortuna, si accende la sfida tra Gerry Scotti e Samira LuiAnche nella giornata di Pasquetta i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche lunedì 6... La ruota della fortuna, 6 aprile: si accende la sfida tra Gerry Scotti e Samira LuiAnche nella giornata di Pasquetta i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche lunedì 6... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La ruota della fortuna: Il campione Andrea alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; Il signor Giancarlo torna a La Ruota della Fortuna: chi è; La ruota della fortuna: Round musicale: Dire Straits Video. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tra Michelle Hunziker e Samira Lui: Sono un uomo fortunatoGerry Scotti beato tra le donne a La Ruota della Fortuna: oltre a Samira Lui, eccezionalmente in studio anche la vulcanica Michelle Hunziker. dilei.it La Ruota Della Fortuna, puntata 26 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneQuesta è l’ultima manche a la ruota della fortuna dove il campione in carica deve girare la ruota e si indicano tre lettere corrispondenti a delle buste contenti i premi. La mance si suddivide: con il ... mondotv24.it al lunedì sera torna a vincere Gerry Scotti con La ruota della fortuna https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/i-cesaroni-deludono-il-pubblico-di-canale-5-rai-1-torna-a-vincere-gli-ascolti - facebook.com facebook