La Roma vince una partita pazza e resta in scia alla Champions | Malen è una ciclone

La Roma ha conquistato una vittoria inaspettata sul campo del Parma, con il risultato di 3-2. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da cinque reti segnate nel secondo tempo. Malen ha segnato due gol, uno su rigore, e ha avuto un ruolo centrale nel risultato, mentre nel Parma Strefezza e Keita sono andati a segno, completando il quadro delle reti.

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Parma-Roma 2-3 RETI: 22' pt Malen; 2' st Strefezza, 42' st Keita, 49' st Rensch, 55' st (rig.) Malen. PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6.5, Troilo 6, Valenti 5; Delprato 5.5 (29' st Britschgi 5.5), Ordonez 6, Keita 7.5, Nicolussi Caviglia 6.5 (34' st Estevez sv), Valeri 6.5 (29' st Carboni 6); Strefezza 7 (8' st Pellegrino 6.5), Elphege 5.5 (34' st Almqvist sv). In panchina: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Sorensen, Drobnic, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta 6. ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6, Ndicka 5, Hermoso 5.5 (8' st Ghilardi 6); Celik 6 (30' st Rensch 7), Cristante 6 (13' st El Aynaoui 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma vince una partita pazza e resta in scia alla Champions: Malen è una ciclone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malen ne fa 3 al Pisa, la Roma resta in scia per la Champions LeagueTutto facile per la Roma, che batte 3-0 all’Olimpico il Pisa nell’anticipo della 32/a giornata di Serie A e torna in scia al quarto posto agganciando... Malen ed El Aynaoui, la Roma vince a Bologna e resta in corsa ChampionsLa squadra di Gasperini espugna il Dall'Ara imponendosi 2-0 BOLOGNA - La Roma sbanca il "Dall'Ara" di Bologna. Argomenti più discussi: Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico; Calcio donne, la Roma vince lo scudetto: decisivo 2-0 con la Ternana; Tutte le notizie di calcio in Diretta.