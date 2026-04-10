La Roma ha vinto 3-0 contro il Pisa nell’anticipo della 32ª giornata di Serie A, giocato all’Olimpico. La squadra romana si avvicina al quarto posto, raggiungendo la Juventus a 57 punti. Il Como, attualmente quarto, si trova a un punto di distanza dalla zona Champions League. Il Pisa, invece, si trova in una posizione di classifica inferiore.

Tutto facile per la Roma, che batte 3-0 all’Olimpico il Pisa nell’anticipo della 32a giornata di Serie A e torna in scia al quarto posto agganciando la Juventus quinta a 57 punti, a meno uno dal Como che attualmente occupa l’ultimo piazzamento che vale l’ingresso in Champions League. Protagonista assoluto Malen, autore di una tripletta. L’attaccante olandese sblocca il risultato dopo appena tre minuti con un’azione personale approfittando di un errore di Caracciolo, poi raddoppia prima dell’intervallo con un tocco da due passi su assist di Rensch. Nella ripresa al 7? firma la tripletta personale raccogliendo un pallone in profondità di Soulè. Si chiude il match allo Stadio Olimpico? Vinciamo noi con la tripletta di Malen??? #RomaPisa pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malen ne fa 3 al Pisa, la Roma resta in scia per la Champions League

Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto.

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La Roma torna a sorridere, Malen affonda il Pisa con una tripletta: all'Olimpico finisce 3-0La Roma torna a sorridere e riprende la corsa per un posto in Champions League. Contro il Pisa la vittoria è netta, insindacabile. Un grande protagonista:. tuttomercatoweb.com

Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto ... fanpage.it

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