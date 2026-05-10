La Roma ha ottenuto una vittoria per 3-2 a Parma al 100esimo minuto, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Champions League. Nella partita, Malen ha segnato il suo 13esimo gol in 16 partite, confermando il ruolo di centravanti. Attualmente, la squadra si trova al quarto posto in classifica con 67 punti, condividendo la posizione con il Milan, che deve ancora disputare la sua partita.

La Roma vince 3-2 a Parma e la Champions è ancora lì a portata di mano. Adesso la Roma è quarta in classifica, a 67 punti, a primo merito col Milan che però deve ancora giocare. La Juventus ha solo un punto in più. La Roma ha vinto una partita decisiva nella corsa Champions. Ha vinto 3-2 a Parma e al 93esimo stava perdendo. Poi, c’è stato il pareggio di Rensch. E infine un calcio di rigore concesso al minuto 98, rigore realizzato da Malen che aveva segnato anche la rete del provvisorio 1-0. Sembrava finita al 93esimo. Ancora una doppietta Malen lui sì un centravanti che ha cambiato la squadra (lo diciamo a quei tanti tifosi del Napoli che idolatrano Hojlund buon giocatore ma non è Malen ).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma vince al 100esimo minuto, Malen è a quota 13 gol in 16 partite (lui è un centravanti)

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