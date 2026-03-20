Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay | vince a Cagliari e fa punti Champions

Il Napoli vince a Cagliari con un gol di McTominay al primo minuto, conquistando tre punti e portandosi a casa la vittoria. La squadra di Conte ha concluso la partita con un risultato di 0-1, sfruttando al minimo lo sforzo. La vittoria permette al Napoli di mantenere la posizione in classifica e di mettere pressione al Milan, che domani affronta il Torino.

La squadra di Conte ha ottenuto il massimo col minino sforzo (0-1), mettendo pressione al Milan che domani affronta il Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cagliari-Napoli 0-0, tornano De Bruyne e McTominay dal primo minuto (LIVE)Il Napoli affronta il Cagliari per la trentesima giornata di Serie A, primo match di giornata alle ore 18:30 della giornata odierna. Leggi anche: LIVE Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: al gol di McTominay risponde Larsson su rigore TOP 5 Scott McTominay BANGER GOALS AT NAPOLI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli basta Temi più discussi: Se non arrivo primo, arrivo secondo; Una buona Pirossigeno Cosenza non punge: al Napoli basta un lampo di Borruto, è sconfitta di misura; Insigne: Quanti problemi in Canada, lasciando Napoli ho perso tanto. La Nazionale? Non ho mai detto basta...; Ciccio Marolda: Scudetto? Un Sogno. Conte? Resta ma... Al Napoli basta McTominay nel primo tempo: a Cagliari lo 0-1 immediato regge fino al 45'Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo all’Unipol Domus contro il Cagliari, al termine di una frazione iniziata fortissimo dagli uomini di. tuttomercatoweb.com Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli torna al successo, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo nel match interno contro il Sassuolo. A Conte basta una rete di Lobotka (non segnava da tre ... tuttomercatoweb.com Il Napoli vince a Cagliari! Basta un gol di McTominay dopo 2' per portare via 3 punti dalla Sardegna - facebook.com facebook Al #Napoli basta un tempo per battere il #Lecce al “Maradona” dopo averne regalato uno agli avversari per l’ennesima volta. Vittoria fondamentale per provare un altro allungo verso il secondo posto, aspettando il Milan domani. L’Inter che pareggia doveva es x.com