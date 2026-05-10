La Roma ribalta il Parma con due gol nel recupero e resta in corsa per la Champions

Nella partita tra Roma e Parma, i giallorossi sono riusciti a rimontare una situazione difficile nel finale, vincendo 3-2 in pieno recupero. Dopo essere stati sotto di un gol, hanno segnato due volte nel tempo di recupero, prima con un gol di Rensch e poi con un rigore di Malen. La sfida si è svolta al Tardini e ha visto i romani mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

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La Roma passa 3-2 al Tardini contro il Parma in una sfida ricca di colpi di scena. I giallorossi erano sotto di un gol fino in pieno recupero poi conquistano i tre punti grazie ai gol di Rensch e al rigore di Malen. Con questa vittoria la squadra di Gasperini si porta a 67 punti e aggancia il Milan, in campo stasera contro l’Atalanta. Quarta la Juve, avanti di una sola lunghezza. Insomma per la lotta Champions sarà battaglia fino alla fine. Meglio la Roma nel primo tempo, in vantaggio al 22’ con il solito Donyell Malen. I giallorossi sprecano il possibile raddoppio con il palo colpito da Soulé. Nella ripresa cambia la partita con il Parma che mette sotto la Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma ribalta il Parma con due gol nel recupero e resta in corsa per la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Roma da impazzire: nel recupero segna due gol e insegue la Champions: Malen stende il Parma al 100′ Parma-Roma 2-3: Malen glaciale dal dischetto la ribalta nel recupero da 12'Parma 10 maggio 2026 - È successo semplicemente di tutto al Tardini tra Parma e Roma, alla fine però il destino ha premiato i giallorossi. Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Fondi, si ribalta il trattore, uomo gravemente ferito elitrasportato a Roma; Incidente sull'Olimpica: taxi si ribalta dopo scontro con un'altra vettura, ferita una donna; Allegri ribalta il Milan: fuori Leao, dentro Gimenez. Tutti i cambi per blindare la Champions.