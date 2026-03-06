Siamo eroi la guardia costiera si racconta ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down

Nella sede dell’Associazione Italiana Persone Down di Milazzo, la Guardia Costiera ha incontrato i ragazzi dell’associazione in un pomeriggio dedicato alla condivisione. Durante l’evento, un rappresentante della Guardia Costiera si è raccontato, parlando del suo lavoro e delle sfide quotidiane. L’iniziativa ha coinvolto i presenti con momenti di emozione e scambio di esperienze, creando un’occasione di confronto tra i giovani e il personale della capitaneria.

I soccorritori marittimi hanno infatti mostrato alcune delle dotazioni speciali utilizzate durante gli interventi in mare. L'incontro a Milazzo L'evento ha rappresentato un momento di incontro autentico tra due realtà diverse ma unite da un filo comune: il valore dell'eroismo quotidiano. Un eroismo fatto non soltanto di interventi in mare e operazioni di soccorso, ma anche di semplicità, sorrisi, coraggio e capacità di affrontare la vita con entusiasmo, aiutando gli altri e condividendo valori profondi di solidarietà e inclusione. Nel corso del pomeriggio, gli uomini e le donne della Guardia Costiera hanno presentato ai ragazzi le...