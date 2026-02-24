Il Grifo Nobile 2026 a D’Aquanno Enoteca Italiana Siena si rafforza

Elena D’Aquanno ha ricevuto il premio Grifo Nobile 2026 perché la Fondazione Enoteca Italiana Siena ha promosso con successo iniziative per valorizzare il vino locale. La consegna si è svolta durante l’Anteprima del Vino Nobile, nella Fortezza di Montepulciano, davanti a una platea di produttori e appassionati. La cerimonia ha confermato l’impegno dell’ente nel sostenere le eccellenze del settore vinicolo. La decisione del Consorzio ha premiato gli sforzi di D’Aquanno e del suo team.

Elena D'Aquanno, presidente della Fondazione Enoteca Italiana Siena, ha ricevuto il Grifo Nobile 2026, prestigioso riconoscimento conferito dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano nell'ambito della XXXII edizione dell'Anteprima del Vino Nobile, svoltasi nella Fortezza di Montepulciano. Il premio, assegnato a personalità che hanno contribuito in modo significativo alla valorizzazione della cultura enologica italiana, assume un valore particolare nel momento di rilancio strategico della Fondazione Enoteca Italiana Siena, storica istituzione nata per rappresentare e promuovere il patrimonio vitivinicolo nazionale.