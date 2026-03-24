La Santa Rita Taranto ha concluso la regular season al quarto posto, migliorando la posizione dello scorso anno. Con questa classifica, la squadra ha ottenuto il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff. La squadra tarantina si prepara ora alle sfide di fine stagione, dopo aver raggiunto l’obiettivo di qualificarsi tra le prime quattro del campionato.

Tarantini Time Quotidiano Missione compiuta per la Santa Rita Taranto, che chiude la regular season al quarto posto e centra l’obiettivo stagionale, migliorando il piazzamento dello scorso anno e conquistando il vantaggio del fattore campo nel primo turno playoff. Determinante il successo ottenuto contro la Virtus Galatina, una gara che, dopo un avvio equilibrato, ha visto i tarantini prendere il controllo fino al netto 91-59 finale. Una vittoria che consente alla squadra di affrontare con fiducia la seconda fase del campionato. Nei quarti di finale, Santa Rita affronterà l’Invicta Molfetta, quinta classificata del girone A. Gara 1 è in programma sabato 28 marzo alle ore 18 al Palafiom, con la possibilità per i tarantini di giocare due eventuali partite su tre davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Santa Rita chiude quarta e vola ai playoff

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