La revisione auto potrebbe cambiare La proposta della Commissione Europea

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Trasporti dell'Unione Europea ha approvato una bozza di legge che mira a modificare le regole sulla revisione delle auto. La proposta prevede nuovi criteri e procedure per le verifiche periodiche dei veicoli, con l'obiettivo di adeguarle alle tecnologie più recenti e migliorare la sicurezza stradale. La proposta dovrà ora passare attraverso ulteriori passaggi legislativi prima di diventare definitiva.

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A Bruxelles, i deputati della Commissione Trasporti hanno ufficialmente adottato, con 30 voti favorevoli, 11 contrari e due astensioni, la bozza sulla revisione delle norme europee relative alle prove periodiche di idoneità alla circolazione dei veicoli e alle ispezioni su strada dei veicoli commerciali, con una particolare attenzione rivolta alle emissioni di NOx (ossido di azoto) e particolato. Particolare attenzione verrà rivolta agli Adas, che saranno oggetto di controlli specifici così come verranno stabilite verifiche dedicate ai modelli elettrici e ibridi. Novità previste anche, come segnalato dalla Commissione, per i richiami...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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