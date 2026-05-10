La revisione auto potrebbe cambiare La proposta della Commissione Europea

La Commissione Trasporti dell'Unione Europea ha approvato una bozza di legge che mira a modificare le regole sulla revisione delle auto. La proposta prevede nuovi criteri e procedure per le verifiche periodiche dei veicoli, con l'obiettivo di adeguarle alle tecnologie più recenti e migliorare la sicurezza stradale. La proposta dovrà ora passare attraverso ulteriori passaggi legislativi prima di diventare definitiva.

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