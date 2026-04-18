Reddito universale e IA | la proposta rivoluzionaria di Elon Musk che potrebbe cambiare il nostro futuro

Una proposta che ha attirato l’attenzione riguarda l’introduzione di un reddito universale elevato, distribuito attraverso assegni dal governo nazionale. La proposta sostiene che questa misura possa aiutare a gestire la disoccupazione derivante dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La discussione si concentra sull’efficacia di questa soluzione come risposta alle trasformazioni nel mercato del lavoro causate dai progressi tecnologici.

«Un reddito universale elevato, erogato tramite assegni emessi dal governo federale, rappresenta il modo migliore per far fronte alla disoccupazione causata dall’intelligenza artificiale». È l’idea lanciata da Elon Musk su X. «L'IA e la robotica produrranno beni e servizi in misura ben superiore all’aumento dell’offerta di moneta, quindi non ci sarà inflazione», ha aggiunto. Una proposta che va oltre il welfare Dietro le parole di Elon Musk non c’è solo una provocazione, ma una visione precisa di come potrebbe cambiare l’economia nei prossimi anni. Il reddito universale, nella sua versione più ambiziosa, non è semplicemente un aiuto per chi perde il lavoro: è un tentativo di ripensare le basi stesse del sistema economico.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Quando Arriverà il Reddito Universale COSA DICE ELON MASK

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