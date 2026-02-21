Commissione Europea Fitto annuncia la revisione della politica di coesione

Fino a pochi giorni fa, la Commissione Europea stava lavorando alla revisione della politica di coesione, un passaggio importante per i fondi destinati alle regioni. Il ministro Fitto ha annunciato che il processo sta per concludersi e che si stanno definendo le nuove linee guida. La revisione, spiegano, mira a rendere più efficaci gli investimenti pubblici e a rispondere meglio alle esigenze locali. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

"Stiamo giungendo alla conclusione di questo processo, la revisione intermedia della politica di coesione". Lo ha affermato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla politica regionale e di coesione, parlando in videocollegamento con la Scuola di politiche europee Akademeia organizzata a Firenze dall'europarlamentare Dario Nardella. "Nelle prossime settimane – ha detto -, credo che sarà possibile nella seconda o terza settimana di marzo, potremo presentare questo importante risultato". Secondo Fitto "Il mondo è cambiato, non è possibile immaginare che un terzo del bilancio europeo rimanga nella stessa situazione che abbiamo deciso molti anni fa.