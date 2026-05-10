La Regione chiude il dialogo sulla sanità

Dopo diversi mesi di richieste e proposte di confronto, l’Assessorato regionale alla Sanità, guidato da Monia Monni, ha comunicato la fine del dialogo sulla questione sanitaria. La decisione è stata annunciata in seguito a vari tentativi di avviare un confronto istituzionale, ma ora si conclude senza ulteriori incontri ufficiali. La comunicazione rappresenta una svolta nella gestione delle trattative legate alla sanità nella regione.

Dopo mesi di richieste, solleciti, proposte e tentativi di confronto istituzionale, la risposta arrivata dall’ Assessorato regionale alla Sanità guidato da Monia Monni ha il sapore di una chiusura. A denunciarlo con forza è Nursing Up che insieme alle altre sigle sindacali regionali aveva chiesto un tavolo urgente sui temi più stringenti della sanità pubblica per carenza di personale, prestazioni aggiuntive, fondi contrattuali, mobilità, indennità di pronto soccorso. "La risposta della Regione? Fuori tempo massimo – dice Edgardo Norgini (nella foto), coordinatore Nursing Up Grosseto –. Quando un’istituzione usa il formalismo burocratico per evitare il confronto democratico con i rappresentanti dei lavoratori, siamo davanti ad una deriva gravissima.🔗 Leggi su Lanazione.it

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