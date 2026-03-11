Cosa prevede il nuovo ‘patto’ sulla sanità tra Regione e sindacati

La Regione Emilia-Romagna ha firmato un accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil riguardante il settore sanitario. Le parti hanno sottoscritto un patto che definisce le linee guida da seguire per rispondere alle necessità emergenti nel sistema sanitario regionale. L’intesa stabilisce gli impegni reciproci delle parti per il prossimo periodo.

La Regione Emilia-Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un ‘patto’ sulla sanità. Si tratta di linee guida che le parti si impegnano a rispettare per far fronte alle nuove esigenze della sanità regionale. Nello specifico si va dalla nomina di un ‘board’ di direttori generali alle nuove assunzioni, dalle modalità per accorciare le liste d’attesa fino all’accreditamento dei servizi sociosanitari. La firma del documento, arriva anche a sanare una certa spaccatura che si era formata tra le parti dopo la manovra regionale dello scorso anno. “Un percorso non facile di confronto, perché è stata una discussione vera, ma siamo molto soddisfatti oggi di portarla a completamento - dice il governatore Michele de Pascale -. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Patto sulla Sanità tra Regione e sindacati. Nasce il board dei direttori delle Ausl

Cosa prevede il patto del lavoro per il turismo firmato da sindacati e RegioneCgil, Cisl, Uil Liguria e le federazioni di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto il patto del lavoro nel turismo presso Regione...

Approfondimenti e contenuti su Cosa prevede

Temi più discussi: Nuovo Codice dell'Edilizia e delle Costruzioni: la riforma del testo unico approda alla Camera; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Snam cosa prevede il nuovo piano strategico 2026-30 da 14 miliardi di investimenti; Ddl sulle Pmi è legge dopo l’approvazione del Senato. Ecco cosa prevede.

Cosa prevede il nuovo ‘patto’ sulla sanità tra Regione e sindacatiLa Regione Emilia-Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un ‘patto’ sulla sanità. Si tratta di linee guida che le parti si impegnano a rispettare per far fronte alle nuove esigenze della ... bolognatoday.it

Il referendum giustizia 2026 spiegato semplice. Cosa succede se vince il Sì o il No?A breve si voterà per la riforma della giustizia in Italia, ovvero la dibattuta separazione delle carriere. Ecco la spiegazione completa su come si vota e cosa succede se vince il sì o il no ... money.it

Il doppio canale di reclutamento dei docenti potrebbe arrivare dal 2027. Ecco cosa prevede la proposta e perché non partirà prima. - facebook.com facebook

Piano Casa 2026, cosa prevede il provvedimento che verrà esaminato in Cdm x.com