Reggina-Athletic Palermo streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie D

Domenica 10 maggio alle ore 16 si gioca allo stadio “Oreste Granillo” la partita tra Reggina e Athletic Palermo, valida per i playoff di Serie D nel girone I. L’incontro si svolge nel momento più importante della competizione e determina chi accederà alla finale del 17 maggio contro la vincente tra Nissa e Gelbison. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito.

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La stagione entra nel momento decisivo e domenica 10 maggio (ore 16) allo stadio “Oreste Granillo” la Reggina riceve l’Athletic Palermo nella sfida playoff di Serie D (girone I), appuntamento che mette in palio l’accesso alla finale di domenica 17 contro la vincente di Nissa-Gelbison. Ricordiamo in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si andrà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Reggina-Vibonese, streming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D. Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggina-Sancataldese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie DQuesta sera alle ore 20 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, sarà in programma il match Reggina-Sancataldese, valevole per la 26.