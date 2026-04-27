L'allarme su Marc Marquez dopo il GP MotoGP a Jerez | Non è più lo stesso si vede da come sta in moto

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, il pilota ha subito una caduta che ha riacceso i dubbi sulla sua condizione fisica. Le immagini hanno mostrato un cambiamento nel modo in cui si muove in pista rispetto al passato. L’incidente ha portato a nuove discussioni sulle sue prestazioni e sul suo stato di salute, alimentando il timore che non sia più al massimo della forma.

La caduta di Marc Marquez nel GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez riapre il caso sulle sue condizioni fisiche. Jorge Lorenzo e Pedro Acosta vedono segnali preoccupanti: il campione Ducati non guida più con la naturalezza di un tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e... Leggi anche: MotoGP, Marc Marquez: “Penalizzato da gara più corta? Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marc Marquez lancia l’allarme: Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podio; Allarme nel box Ducati: voci contrastanti sulle condizioni di Marquez; MotoGP, il racconto che non ti aspetti su Marc Marquez: l’elogio dell’ex compagno; Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Spagna su Bagnaia e Morbidelli. VIDEO - La caduta di Marc Marquez a Jerez: adesso è a -44 da BezzecchiMarc ha cercato di resistere al fratello Alex, ma ha commesso un altro errore dopo quello di ieri sul bagnato. Adesso la classifica inizia ad essere pesante ... gpone.com Marc Marquez lancia l’allarme: Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podioMarc Marquez può dirsi soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul ... oasport.it MARC MARQUEZ REALISTA: “IN QUESTO MOMENTO NON SONO DA TITOLO” “A volte cadi, a volte vinci, a volte perdi. Questa volta è toccato a me cadere. Purtroppo oggi siamo riusciti a resistere solo per qualche giro. Ma sto bene. Domani è lunedì e la vita - facebook.com facebook MotoGp: Spagna; spettacolare caduta di Marc Marquez, lo spagnolo illeso. Gara finita per il campione del mondo della Ducati ufficiale #ANSA x.com