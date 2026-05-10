La protesta di Spin Time contro fondi privati e speculazione | No a una città sempre più per pochi
Sabato di manifestazioni davanti a uno spazio occupato nel quartiere, dove un gruppo di attivisti ha espresso opposizione all'intervento di fondi privati e alle pratiche di speculazione immobiliare. La protesta si è concentrata contro la trasformazione di aree urbane in proprietà di pochi, con il tentativo di richiamare l’attenzione sulla difficoltà di accesso all’abitare per molte persone. La mobilitazione coinvolge diversi partecipanti e si è protratta per diverse ore.
Sabato di mobilitazione per gli attivsti di Spin Time Labs, l'occupazione a scopo abitativo di via di Santa Croce in Gerusalemme. In decine hanno preso parte, il 9 maggio, a un'intera giornata di protesta, sotto lo slogan “tutta nostra la città”. La mobilitazione è partita alle 11.00 da piazza.🔗 Leggi su Romatoday.it
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