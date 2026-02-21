Spin Time gli attivisti dopo la condanna al Viminale | Il nostro progetto vale più di 21 milioni

Gli attivisti di Spin Time hanno protestato davanti al Viminale dopo la condanna, affermando che il loro progetto ha creato un valore sociale superiore a 21 milioni di euro. Hanno sottolineato come il lavoro svolto negli anni abbia migliorato la vita di molte persone e come la regolarizzazione possa portare ulteriori benefici. La protesta si è concentrata sulla richiesta di riconoscere l’importanza del loro contributo. I manifestanti hanno deciso di continuare a chiedere attenzione pubblica sulla loro causa.

Da via di Santa Croce in Gerusalemme parte l'appello al Comune di Roma: "Costruisca un percorso verso la regolarizzazione" "In questi anni è stato generato un valore sociale ben superiore a 21 milioni di euro. E che potrebbe crescere ancora con una regolarizzazione". Previsto, inoltre, da gennaio 2026 in avanti, un indennizzo di quasi 207mila euro al mese, fino all'effettiva consegna del bene al privato che ha intentato la causa. Una stangata che, visti anche i precedenti, rende ancora più concreto il rischio sgombero. Da Caravaggio a Metropoliz, quando le condanne per mancato sgombero portano a una soluzione.