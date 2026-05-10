Nelle puntate della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, Angela si trova coinvolta in una situazione difficile quando un amico di Lorenzo la molesta durante una festa. La cerimonia di elezione di Adriano e Catalina a Conti de Campos y de Lujan si svolge in un’atmosfera festosa, ma l’evento si trasforma in un momento complicato per Angela. La storyline si concentra su questa tensione e sugli sviluppi che ne derivano.

© US Mediaset La festa per l’elezione a Conti de Campos y de Lujan di Adriano e Catalina si trasforma in un pericolo per Angela de Figueroa. Nel corso dei prossimi episodi de La Promessa, durante il party organizzato da Lisandro de Carvajal y Cifuentes, la ragazza viene infatti importunata da un amico di Lorenzo de la Mata, il marchese Facundo de Andujar, e decide di rispondere all’offesa dandogli un ceffone in pieno volto. Un gesto legittimo che è però l’inizio di tanti problemi per la figlia di Leocadia. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dall’11 al 17 maggio 2026: Angela importunata da un amico di Lorenzo

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