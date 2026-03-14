Nella prossima puntata de La Promessa, in onda il 15 marzo, Cruz si mette in contatto con Manuel tramite una lettera. Nel frattempo, Catalina e Adriano decidono di sposarsi. La trama si concentra su questi eventi, lasciando spazio alle reazioni dei personaggi di fronte alle notizie che riceveranno. La puntata si preannuncia ricca di sviluppi e momenti di tensione.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel riceve una lettera inquietante da Cruz. Intanto Catalina e Adriano si sposano finalmente a palazzo, ma le loro nozze devono restare segrete. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre il Palazzo festeggia l'unione di Catalina e Adriano, un'ombra inquietante si allunga sul futuro di Manuel: la Marchesa Cruz è tornata a farsi sentire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 marzo: Cruz contatta Manuel, Catalina e Adriano si sposano

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